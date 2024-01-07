حمزة الدحدوح ووصيته الأخيرة لوالده
“إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرا لما صبرت”، تلك كانت الوصية الأخيرة للصحافي حمزة الدحدوح، وكأنه يودع والده قبل الأوان، يوصيه من بين ثنايا حرب طاحنة لازالت تعيشها أرض غزة..
هي عائلة وائل الدحدوح الاعلامي بقناة الجزيرة، التي قضى جزء كبير منها نحبه، قبل أن يلتحق بهم حمزة، قبل استشهاده وصف والده بالجبل رمز الصمود صمود غزة ، تحمَّل ما لا يتحمله بشر ، تماماً مثل غزة”…هكذا قالها حمزة قبل أن يلاقي ربه..
نعم، هو جبل ورمز من رموز الصمود، لم يقف مكتوف اليدين، رغم المعاناة رغم الألم، رغم فقدانه لأسرته، رغم فقدانه لزميله المصور، رغم إصابته بجروح خطيرة، رغم ورغم، لكن ظل وائل الدحدوح يواصل نقل الصورة والصوت من قلب غزة الجريحة، من بين الأنقاض وتحت القصف، يحمل ميكروفونه بلا تراجع، دون أن يلتف لا يمنة ولايسرة….فعلا هو جبل رمز للصمود كما وصفه سابقا ابنه الذي ووري جثمانه الثرى ليلتحق بكافة أسرته، تاركا وراءه وائل الأب يواصل ايصال الرسالة..
10 تعليقات
وكأنه يودع والده قبل الأوان
يوصيه من بين ثنايا حرب طاحنة لازالت تعيشها أرض غزة
ظل وائل الدحدوح يواصل نقل الصورة والصوت من قلب غزة الجريحة من بين الأنقاض وتحت القصف
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارزقه الصبر والسلوان اجعل جميع شهداء غزة الحبيبة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
رحمك ورضي الله عنك يا وائل يا دحدوح في الدنيا قبل الآخرة اللهم اجزيه عنا خير الجزاء واجعله في زمرة في الصدقين والشهداء برحمتك ياارحم الراحمين يارب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم هو جبل بصبره و إيمانه بالله جل جلاله
أعانك الحي القيوم انت والشعب الفلسطيني العظيم
لعل المحتل المجرد من أي وازع أخلاقي أو إنساني يتربص الآن بوائل الذي فقد معظم أفراد أسرته ونخشى الفاجعة باستشهاده.رجاء اسحبوه إلى الدوحة حتى تمر العاصفة.
شكرا سي منفلوطي مقال رائع بارك الله فيك.عبرت عن حزننا وفخرنا باستشنا. عائلة الدحدوح .رحم الله شهدائنا الفلسطينيين واسكنهم فسيح جنانه.
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الأعلى، ورزق ابيه الجبل الصبر والسلوان وانا لله وإنا إليه راجعون.