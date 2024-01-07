حمزة الدحدوح ووصيته الأخيرة لوالده

هبة بريس / م منفلوطي

“إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرا لما صبرت”، تلك كانت الوصية الأخيرة للصحافي حمزة الدحدوح، وكأنه يودع والده قبل الأوان، يوصيه من بين ثنايا حرب طاحنة لازالت تعيشها أرض غزة..

هي عائلة وائل الدحدوح الاعلامي بقناة الجزيرة، التي قضى جزء كبير منها نحبه، قبل أن يلتحق بهم حمزة، قبل استشهاده وصف والده بالجبل رمز الصمود صمود غزة ، تحمَّل ما لا يتحمله بشر ، تماماً مثل غزة”…هكذا قالها حمزة قبل أن يلاقي ربه..

نعم، هو جبل ورمز من رموز الصمود، لم يقف مكتوف اليدين، رغم المعاناة رغم الألم، رغم فقدانه لأسرته، رغم فقدانه لزميله المصور، رغم إصابته بجروح خطيرة، رغم ورغم، لكن ظل وائل الدحدوح يواصل نقل الصورة والصوت من قلب غزة الجريحة، من بين الأنقاض وتحت القصف، يحمل ميكروفونه بلا تراجع، دون أن يلتف لا يمنة ولايسرة….فعلا هو جبل رمز للصمود كما وصفه سابقا ابنه الذي ووري جثمانه الثرى ليلتحق بكافة أسرته، تاركا وراءه وائل الأب يواصل ايصال الرسالة..

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp