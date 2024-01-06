الجامعة تعزي الدولي المغربي أمين عدلي في وفاة والدته

توفيت والدة لاعب المنتخب الوطني امين عدلي، بعد مرض عضال ألم بها، الشيء الذي اضطره لمغادرة معسكر الأسود، برخصة من المدرب وليد الركراكي، قبل ان توافيها المنية اليوم السبت.

تزامن هذا الحدث الجلل بالمناداة عليه رفقة الفريق الوطني للمشاركة في كاس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار .

وتقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، وجميع أعضاء المنتخب الوطني، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي ، أمين عدلي، في وفاة والدته ، ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه.

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