ريال مدريد يتجاوز فخ أراندينا في كأس ملك إسبانيا

حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة (3-1) خلال مواجهة أراندينا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

وسجل لريال مدريد، خوسيلو من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وإبراهيم دياز في الدقيقة 55، ورودريجو (90+1)، بينما سجل لأراندينا ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه بالدقيقة (90+3).

وبهذا الانتصار يحسم ريال مدريد تأهله لثمن نهائي البطولة، ويتفادى المفاجآت المعتادة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp