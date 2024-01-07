السعيدية .. تقلص حجم المصطادات السمكية من الرخويات في صنف الأخطبوط

2024-01-07 / 15:51
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هبة بريس _ الرباط

تقلص حجم المصطادات السمكية من الأخطبوط من طرف قوارب الصيد التقليدي بسواحل السعيدية، وذلك ارتباطا بهدوء السواحل التي طبعت الحالة البحرية بالسعيدية.

وحسب مصدر مطلع، فمعظم قوارب الصيد التقليدي بالسعيدية منذ بداية الموسم الشتوي لصيد الصنف الرخوي، تمكنت من إصطياد كميات وفيرة من الأخطبوط، قبل ان تتراجع الكميات تباعا.

كما ان مهنيي الصيد حسب نفس المصدر، يستقطبون مؤخرا اقل من الكوطة اليومية التي خصصتها الجهات المسؤولة لرأس كبدانة والسعيدية التي لا تتجاوز 30 كيلوغرام للقارب خلال الرحلة الواحدة، والأصناف البحرية من سمك الأخطبوط الأكثر انتشارا بسواحل المنطقة، تتسم بالاحجام المتوسطة.

وتحكمت الأحجام المتداولة في القيمة المالية من الأخطبوط، حيث تراجعت الأثمنة من 120 درهما للكيلوغرام الى 100 درهم للكيلوغرام، والأحجام المتوسطة التي تتراوح كيلوغرام وكيلوغرام ونصف انتقلت اثمنتها من 90 درهما الى 80 درهما، في حين ان اثمنة الاخطبوط من الحجم الصغير الاقل من كيلوغرام لم يتجاوز سقف 55 درهما.

يذكر ان بعض مهنيي الصيد بالسعيدية يتجهون الى الإبحار في إتجاه رأس الماء بعد نهاية رحلة الصيد حسب قول المصدر المهني، في حالة صيدهم قبالة مياه المنطقة البحرية، في حين من المهنيين من يستعين بالتاجر الذي يقوم بشراء المنتوج، الذي ينقله برا الى سوق السمك برأس الماء، في ظل غياب نقطة تفريغ مجهزة تتوفر على مختلف المصالح الإدارية على مستوى السعيدية

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