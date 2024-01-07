المنتخب الوطني يستعد لمغادرة أرض الوطن تمهيدا للمشاركة في الكان

يستعد المنتخب الوطني المغربي لمغادرة أرض الوطن، اليوم الأحد، نحو ساحل العاج، وذلك تمهيدا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وستتوجه بعثة أسود الأطلس إلى ساحل العاج عبر طائرة خاصة، وفرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمنتخب الوطني المغربي.

وسيستكمل أسود الأطلس تحضيراتهم للكان في ساحل العاج، على أن يخوضوا مباراة ودية أمام سيراليون قبل دخول غمار المنافسة.

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