بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى ساحل العاج للمشاركة في “الكان”

توجهت بعثة المنتخب الوطني، صباح اليوم الأحد، إلى ساحل العاج في رحلة مباشرة، انطلاقا من مطار الرباط سلا، تحسبا لمشاركة النخبة الوطنية في النسخة 34 من منافسات كأس إفريقيا التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم قد وضعت المنتخب الوطني في المجوعة السادسة التي تضم منتخبات : تنزانيا؛ الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

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