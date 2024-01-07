آدم أزنو “ضحية شيبا” يسجل ظهوره الأول مع كبار بايرن ميونيخ

سجل اللاعب المغربي آدم أزنو، ظهوره الأول بقميص كبار بايرن ميونيخ، بعدما شارك بديلا، أمس السبت، خلال المباراة الودية لفريقه ضد بازل السويسري.

المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، عرفت مشاركة الموهبة المغربية كبديل في الدقيقة 78، حيث قدم أزنو إشارات إيجابية للمدرب توماس توخيل.

والتحق اللاعب آدم أزنو، الذي يلعب كظهير، بتدريبات الفريق الأول لبايرن ميونيخ، مؤخرا، تحضيرا للنصف الثاني الموسم الكروي الحالي.

ومعلوم أن آدم أزنو يعتبر “ضحية” خيارات الناخب الوطني سعيد شيبا، بعدما استبعده من القائمة المشاركة في نهائيات كأس العالم للفتيان لأسباب فنية.

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