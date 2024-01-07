برشلونة يتجه للتضحية بأحد نجومه من أجل شادي رياض

برشلونة يتجه للتضحية بأحد نجومه من أجل شادي رياض

2024-01-07 / 14:04
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يتجه نادي برشلونة الإسباني للتضحية بأحد نجومه، ويتعلق الأمر بالمدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن من أجل استعادة مدافعه المغربي شادي رياض المعار إلى نادي ريال بيتيس.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية فإن إدارة برشلونة تدرس بيع المدافع الأوسط كريستينسن الذي يحظى باهتمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، وذلك لخلق توازن على مستوى قانون اللعب المالي النظيف، تمهيدا لاستعادة شادي رياض.

وحسب نفس المصادر فإن إدارة برشلونة بدأت بالفعل التفاوض مع المدافع كريستينسن من أجل بيعه، لإستعادة شادي رياض، الذي يقدم مستويات مميزة مع ريال بيتيس هذا الموسم.

ومعلوم أن شادي رياض يتواجد حاليا مع المنتخب الوطني المغربي، حيث سيشارك مع أسود الأطلس في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج.

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