مدرب إتحاد طنجة يهاجم الجزائري مرباج غايا ويتهمه بـ”التخاذل”

مدرب إتحاد طنجة يهاجم الجزائري مرباج غايا ويتهمه بـ”التخاذل”

2024-01-07 / 15:10
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هاجم عمر نجحي، مدرب إتحاد طنجة الحارس الجزائري مرباح غايا متهما إياه بـ “التخاذل”، بعد غيابه عن مباراة الفريق ضد شباب المحمدية، أمس السبت، لحساب الجولة 15 من البطولة الإحترافية.

وقال نجحي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “غايا خوا بينا للأسف، لقد تكلمت معه مرارا وتكرارا قبل المباراة، لكنه أخبرني بإنه لن يلعب مع الفريق”.

وأضاف: “لقد حاولت معه كثيرا، لكنه رفض لأنه لم يتم المناداة عليه من أجل المشاركة مع المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا”.

وفي سياق متصل، خرج إتحاد طنجة ببيان رسمي رد خلاله على تصريحات مدربه عمر نجحي بشأن الحارس الجزائري مرباح غايا.

وقال فارس البوغاز في بيانه إن الحارس مرباح غايا خضع الأسبوع الماضي لفحوصات بالرنين المغناطيسي، ما أظهر إصابته بإلتواء على مستوى إصبع اليد.

وأضاف: “ذلك استلزم وضعه تحت بروتوكول علاجي بإشراف من الطاقم الطبي للفريق، وبالتالي تأكيد يابه عن تداريب الفريق لمدة لا تقل عن أسبوعين”.

ومعلوم أن إتحاد طنجة خسر مباراته أمام مضيفه شباب المحمدية بهدف دون رد، ويحتل حاليا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

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