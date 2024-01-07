إيطاليا تدعو لتشكيل جيش أوروبي موحد

2024-01-07 / 14:40
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هبة بريس _ وكالات

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي لتشكيل جيش أوروبي موحد، توكل له مهام الحفاظ على السلام ومنع النزاعات في أوروبا

وقال تاياني في حديث لصحيفة “La Stampa” أن الأولوية بالنسبة لحزب “فورزا إيطاليا”، الذي يقوده تاياني هي التعاون الأوروبي الأوثق في مجال الدفاع.

وأوضح: “إذا أردنا أن نكون حاملي السلام في العالم كله فنحتاج إلى جيش أوروبي. إنه شرط أساسي لممارسة السياسة الخارجية الأوروبية الفعالة. وفي العالم الذي يوجد فيه اللاعبون الأقوياء مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا ووالأزمات الممتدة من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لا يمكن حماية المواطنين الإيطاليين أو الألمان أو الفرنسيين أو السلوفينيين إلا من خلال ما هو موجود بالفعل، وهو الاتحاد الأوروبي. ولذلك يجب أن يكون الدفاع والجيش المشترك حقيقة ملموسة. ولا يمكن تأجيلها”.

وشدد على أن تشكيل الجيش يجب أن يجعل الاتحاد الأوروبي جاهزا لـ “الحفاظ على السلام والمتابعة والردع” وكذلك “توحيد الجهود بشكل سريع وواضح” وإنفاق “الأموال بشكل أفضل ومعا”.

وأعلن رئيس القيادة المشتركة للشؤون اللوجستية لحلف الناتو ألكسندر زولفرانك في حديث لوسائل إعلام عن رغبتته في إنشاء “شينغن العسكري”، مما سيسمح لقوات بلدان الحلف التنقل بحرية في حين تواجه قوات الناتو في الوقت الراهن عقبات في شكل التشريعات الوطنية بشأن نقل الأفراد والذخيرة.

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