“غلاء اللحوم رغم الدعم الحكومي” يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية

2024-01-07 / 14:12
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هبة بريس _ الرباط

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة موضوع “تقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمستوردي الأغنام والأبقار على أسعار اللحوم بالبلاد”.

وأشار الفريق إلى أن الحكومة لجأت منذ سنة إلى فتح الباب أمام إعفاءات وتسهيلات و امتیازات جبائية وجمركية عن الاستيراد، بهدف معلن هو المحافظة على القطيع الوطني وضمان استقرار الأسعار بالنسبة المواطنات والمواطنين.

وأضاف أنه تم منح دعم عن استيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس، وذلك من ميزانية الدولة، دون أن يتسنى للمؤسسة التشريعية، لحد الآن، تقييم والاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار.

ودعا الفريق النيابي إلى حضور وزير الفلاحة بغاية تقييم درجة انعكاس هذا الإجراء فعلاً على القدرة الشرائية للمواطنين، ومدى مساهمة هذا الدعم في خفض أسعار بيع اللحوم بالبلاد.

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‫4 تعليقات

  1. يتطلب تقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمستوردي الأغنام والأبقار على أسعار اللحوم بالبلاد

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