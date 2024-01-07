اكادير : لاعبات نادي تشيلسي الإنجليزي ينبهرن بالمنتجات المحلية

2024-01-07 / 13:18
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ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

حل فريق نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم النسائية ، إلى مدينة اكادير ، في إطار معسكر تدريبي ، قد يستمر لأزيد من أسبوعين ، من اجل الاستعداد لمباريات محلية ودولية .

وجاء اختيار النادي الإنجليزي لمدينة اكادير ، بحكم طقسها المعتدل ، وبنيانها التحتية الجديدة للورش الملكي الذي انطلق العمل به سنة 2020 – 2024 .

وعلى هامش المعسكر التدريبي، قامت لاعبات النادي ، بزيارة احدى التعاونيات النسائية للتعرف على الثقافة المغربية العريقة ومنتجاتها الطبيعية الفريدة.

خلال الزيارة،حضين اللاعبات بحفاوة بالغة، مقدمة لهن فرصة نادرة لتذوق “ذهب سوس”، وهو الاسم الذي يُطلق على منتجات مثل الأركان، أملو والعسل المنتجة محليًا. تُعرف هذه المنطقة بجودة منتجاتها الطبيعية وتراثها الزراعي الغني، مما جعل الزيارة تجربة ثقافية وتذوقية استثنائية للفريق.

أعربت اللاعبات عن إعجابهن بالمنتجات المحلية، مشيدات بجودتها وفوائدها الصحية. كما أثنين على الجهود المبذولة من قبل التعاونيات للحفاظ على هذا التراث الطبيعي وترويجه.

تعد هذه الزيارة جزءاً من جهود نادي تشيلسي لتعزيز العلاقات الثقافية والرياضية مع المغرب، وتسليط الضوء على أهمية الثقافة والتراث في الرياضة.

كما تُظهر أهمية الرياضة كجسر للتواصل بين الثقافات والشعوب.

بهذه الزيارة، لم تكتسب لاعبات تشيلسي خبرة فريدة في المغامرة والاكتشاف فحسب، بل أيضاً تعرفن على جزء من تراث المغرب الغني، مما يعد إضافة قيمة لتجربتهن الشخصية والمهنية.

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