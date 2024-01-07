بعثة المنتخب الوطني تشد الرحال صوب الكوت ديفوار للمشاركة في الكان

2024-01-07 / 11:59
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هبة بريس _ رياضة

شدت بعثة المنتخب الوطني المغربي صباح اليوم الأحد، الرحال صوب ساحل العاج، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وغادرت بعثة المنتخب من مطار الرباط سلا عبر رحلة خاصة مباشرة إلى الوجهة المحددة.

وأجرى المنتخب الوطني، يوم أمس السبت، الحصة التدريبية الأخيرة بمركب محمد السادس بالمعمورة. قبل التوجه اليوم الأحد إلى ساحل العاج للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تنطلق يوم 13 يناير وتستمر لغاية 11 فبراير

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