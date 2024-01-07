نادال يعلن غيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة

هبة بريس _ رياضة

أعلن نجم التنس الإسباني رافايل نادال، اليوم الأحد 7 يناير، عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، جراء تعرضه لتمزق عضلي بعد أسبوع من عودته إلى الملاعب إثر غيابه لمدة عام بسبب الإصابة أيضا.

وكتب نادال، المتوج بـ 22 لقبا كبيرا عبر موقع “إكس”، بعد يومين من خسارته في ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية “في الوقت الحالي لست مستعدا للمنافسة على أعلى مستوى في مباريات من خمس مجموعات. سأعود إلى إسبانيا لرؤية طبيبي والحصول على بعض العلاج والراحة”.

وتابع نادال “خلال مباراتي الأخيرة في بريزبين، تعرضت لمشكلة صغيرة في العضلة، مما جعلني أشعر بالقلق كما تعلمون”.

واضاف “بمجرد وصولي إلى ملبورن، أتيحت لي الفرصة لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي وكان لديّ تمزق صغير في العضلات، وليس في نفس الجزء الذي تعرضت فيه للإصابة (السابقة) وهذا خبر جيد”.

وابتعد نادال المصنّف أوّل عالميًا سابقًا عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير 2023، لإصابة في وركه أجبرته على الخضوع لجراحتين والتقهقر للمركز 672 عالمياً، علما انه شارك في بريزبين ببطاقة دعوة.

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