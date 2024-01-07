القفطان المغربي يتألق في النسخة الرابعة لموسم الرياض
شهدت منطقة المغرب في “بوليفارد وورلد”، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، إقبالا كبيرا على تصاميم القفطان المغربي المشهور بأناقته وأنماطه المختلفة، إضافة إلى تصاميمه التي اتسمت بلمسات إبداعية فنية تجمع بين الأصالة والمعاصرة والأناقة الراقية، في مواءمة تشكل نموذجا للثقافة المغربية التي تستند على ماضيها في إظهار تراثها الزاخر.
وتستقبل متاجر منطقة المغرب زوارها بهذا الموروث الثقافي حيث تعلّق على أبوابها تصاميم متعددة للباس يعكس مظاهر الاحتفال والمناسبات في المجتمع المغربي، حيث تمثل القاسم المشترك بين أغلب المتاجر التي توفر منها تشكيلة وافرة ومتنوعة من التصاميم التي تعود لمصممين ومصممات مغاربة في صناعة الأزياء.
وانطلقت مؤخرا فعاليات أول عرض أزياء للقفطان المغربي في رواق المغرب ببوليفارد الرياض. وتضمن عرض الأزياء باقة مختارة من أحدث صيحات القفطان المغربي، التي يقدمها أشهر مصممات الأزياء المغربيات من بينهن آمال بلقي، ومريم بلخياط.
كما تضمنت فعاليات أول عرض أزياء للقفطان المغربي عروضا لفرق شعبية وفلكلورية مغربية، وفقرات من التراث المغربي كان وقعها على النفس وتحريكها للعواطف.
ويعيش الزوار في “منطقة المغرب” رحلة بصرية مميزة بين التصاميم التقليدية والمطورة، إضافة إلى الألوان التي تمثل مزيجا متناغما يسلط الضوء على أصالة القفطان المغربي وتاريخه والذي بدأ انتشاره منذ القرن الثاني عشر الميلادي.
وتعد “منطقة المغرب” بما تحتويه من جماليات تمتزج فيها معالم الحضارة الأندلسية بعادات الموريسكيين، وتقاليد الشعب المغربي العريقة، واحدة من أكثر مناطق بوليفارد وورلد غنى بالخيارات الترفيهية المميزة، وواحدة من الوجهات المفضلة لدى زوار موسم الرياض.
ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار “بيغ تايم”، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر فصل الشتاء من كل عام لحضور آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
” لبسة الجوهر أو اللبسة الفاسية : زي تقليدي لا يغيب عن الأعراس الفاسية ” عادات وتقاليد: انتشرت مقولة شعبية خلال العهد السعدي تقول: “إن المسيحيين ينفقون أموالهم في الخصام، واليهود ينفقونها في العيد، أما المسلمون فينفقون أموالهم في الأعراس”. انتهي حكم السعديين منذ ثلاثة قرون ونصف، لكن هاته المقولة مازالت قائمة، أو بالأحرى بقيت قائمة إلى عهد قريب. فمظاهر الاحتفال البهيجة والباذخة كانت مادة دسمة للمستشرقين بالقرن التاسع عشر، وللمستعمرين خلال القرن الماضي. عند الكلام عن العرس المغربي فأنت تتحدث عن حضارة كاملة تراكمت، وعن عادات وتقاليد تتكامل في ما بينها، لذلك فالصفحات تضيق والأقلام لا تكفي عند الحديث عن حدث كهذا. فالعرس الفاسي لوحده كتب فيه الباحثون كتباً كثيرة، فما بالك بالتطاوني، الوجدي، والصويري والصحراوي. إن الغرض من هذا المقال ليس الحديث عن العرس الفاسي، بل عن شيء مهم وسط هذا الاحتفال البهيج، خاصة عن جزء منه يسمى “الدورة د الميدة”. إنها “الكسوة د الجوهر” المعروفة خارج أسوار المدينة “باللبسة الفاسية” التي تصر معظم عرائس المغرب الأقصى على أن تبرزن بها رغم ثقلها. لكسوة د الجوهر لباس متميز شبهه “لوتورنو” بتمثال العذراء الذي يطاف به في الاحتفالات الخاصة بها بالدول المسيحية، وهذا اللباس الخاص يرافق العرائس الفاسيات في الدورة على الميدة وأثناء طقس الرهينة والتعشاق. ومن وصايا النكافات الفاسيات أن التبسم أو الضحك ممنوع أثناء هاته الطقوس حتى لا تراها عائلة الزوج “خفيفة” وهي في اللباس “الثقيل”. تتكون “الكسوة د الجوهر” من “قفطان ضو الصباح” يشد على خصره حزام فاسي، يشبه حزام صاحبات الحضرة الشفشاونية، وذلك حتى لا يتأثر ظهر العروس من كل الثقل القادم، فوقه القفطان الفاسي المشهور “الخريب” الذي كان من اختصاص مصانع بن شريف. وهذا القفطان يتميز بألوانه وأشكاله، كما يعرف بجودة ثوبه الذي يبقى بجودة عالية لقرون عديدة. وما قفاطين الخريب بالمتاحف إلا خير دليل على ذلك. بعد أن لبست العروس قفطان الخريب الثقيل، يسدل عليها من رأسها وشاح أثقل منه يسمى “قصبة بركاتو” و هو “بروكار” مطرز بالصقلي الفاسي، يسدل على جانبي العروس مع “المسيلكة” التي عن طريقها تستطيع النكافة إظهار مدى إتقانها “للكسوة د الجوهر”. فهاته المسيلكة عبارة عن ثوب أبيض مطرز من الجوانب، مرفق بأخر أحمر يجب أن تأتي بشكل متواز مع قصبة بركاتو، بحيث يمكن الرؤية تحت كل هذا قفطان الخريب بتزييناته. بعد كل هذا تلبس الأكمام المسماة “كمام المانوص” وتثبت جيدا قبل أن تعود النكافة إلى الرأس من جديد، هذه المرة لتبدأ بتركيب التاج و تثبيته مع باقي القطع، قبل أن تسدل “ازراير الجوهر” مع “النواسي المشبك” الذي يكون قرب التاج و ينسدل إلى جبين العروس. القلادات لا توضع على العنق مباشرة بل توضع على الصدرية المسماة “بسيطة”، وهي مزينة بالذهب أيضا ولا يبقى بجيد العروسة سوى اللبة القلادة الجميلة المرصعة بالحجر الكريم اليشب أو مدجات د الجوهر. أحياناً توضع اللبة مكان خيط الروح، أو يزين الجبين بالطابع الفاسي، كما نشير أنه سابقاً كانت العادة أن يسدل خمار شفاف على وجه العروس. يتطلب إعداد كسوة الجوهر وقتا طويلا من طرف النكافة، كما أنه يتطلب جهداً جهيداً من طرف العروسة التي تتحمل ثقل كل هاته الملابس، وقبل هؤلاء كيف لنا أن ننسى جهد “الدراز” الذي يتطلب منه إعداد متر من الخريب يوماً كاملاً، فما بالك بتفصيلة كاملة. كما يبرز دور الصائغين جلياً خلال رحلة إعداد الكسوة، وهم صانعو المجوهرات والحلي الثمينة التي تشكل جزءً لا يتجزأ من التراث الفاسي.
القفطان المغربي الأصالة والمعاصرة جمع بين الماضي والحاضر..
القفطان المغربي غني عن التعريف ووصل العالمية..