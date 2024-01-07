القفطان المغربي يتألق في النسخة الرابعة لموسم الرياض

هبة بريس _ القسم الفني

شهدت منطقة المغرب في “بوليفارد وورلد”، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، إقبالا كبيرا على تصاميم القفطان المغربي المشهور بأناقته وأنماطه المختلفة، إضافة إلى تصاميمه التي اتسمت بلمسات إبداعية فنية تجمع بين الأصالة والمعاصرة والأناقة الراقية، في مواءمة تشكل نموذجا للثقافة المغربية التي تستند على ماضيها في إظهار تراثها الزاخر.

وتستقبل متاجر منطقة المغرب زوارها بهذا الموروث الثقافي حيث تعلّق على أبوابها تصاميم متعددة للباس يعكس مظاهر الاحتفال والمناسبات في المجتمع المغربي، حيث تمثل القاسم المشترك بين أغلب المتاجر التي توفر منها تشكيلة وافرة ومتنوعة من التصاميم التي تعود لمصممين ومصممات مغاربة في صناعة الأزياء.

وانطلقت مؤخرا فعاليات أول عرض أزياء للقفطان المغربي في رواق المغرب ببوليفارد الرياض. وتضمن عرض الأزياء باقة مختارة من أحدث صيحات القفطان المغربي، التي يقدمها أشهر مصممات الأزياء المغربيات من بينهن آمال بلقي، ومريم بلخياط.

كما تضمنت فعاليات أول عرض أزياء للقفطان المغربي عروضا لفرق شعبية وفلكلورية مغربية، وفقرات من التراث المغربي كان وقعها على النفس وتحريكها للعواطف.

ويعيش الزوار في “منطقة المغرب” رحلة بصرية مميزة بين التصاميم التقليدية والمطورة، إضافة إلى الألوان التي تمثل مزيجا متناغما يسلط الضوء على أصالة القفطان المغربي وتاريخه والذي بدأ انتشاره منذ القرن الثاني عشر الميلادي.

وتعد “منطقة المغرب” بما تحتويه من جماليات تمتزج فيها معالم الحضارة الأندلسية بعادات الموريسكيين، وتقاليد الشعب المغربي العريقة، واحدة من أكثر مناطق بوليفارد وورلد غنى بالخيارات الترفيهية المميزة، وواحدة من الوجهات المفضلة لدى زوار موسم الرياض.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار “بيغ تايم”، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر فصل الشتاء من كل عام لحضور آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp