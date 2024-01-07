عامل إقليم سطات وأزمة العطش: غادي نبداو نقطعو الما من الشهر جاي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

خلال أشغال المجلس الاداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بسطات، حذر عامل الاقليم من تداعيات شبح العطش الذي بات يهدد المدينة والمناطق المحيطة بها، داعيا إلى تبني مقاربة استباقية قبل فوات الأوان.

ودعا ابراهيم أبوزيد، خلال هذا الاجتماع، إلى الاستفادة من المياه العادمة، والعمل على معالجة الاشكالات المرتبطة بالتسربات المائية، بدل محاولة انشاء خزانات ” آش غادي نخزنو فيهم البرد، فينا هو الما”.

وحذر عامل الاقليم من اشكالية تزود المناطق بالماء خلال الأيام المقبلة حيث قال: ” بداية من الشهر الجاري أو الشهر المقبل سيتم قطع مياه الشرب على المواطنين وتزويد الأحياء بالمياه في أوقات محددة”، وذلك للحفاظ على الكمية المخصصة للإقليم في ظل موجة الجفاف التي يعرفها المغرب.

وأضاف أبو زيد بالقول: “خاص ناس يعرفو من شهر جاي غادي نبداو نقطعو الماء راه مبقى منخبي صافي، محذرا من ضياع مايقارب 25 في المائة من المياه، التي تقدر ب4 ملايين متر مكعب الموجهة للإقليم لوكالة توزيع الماء الصالح للشرب، وهي المياه التي تضيع تحت الأرض أو في مكان آخر لا نعلمه وهو رقم مخيف، يضيف المتحدث.

وقال عامل إقليم سطات :” إنه سيتم وقف سقي جميع المساحات الخضراء ووقف عملية تنظيف الشوارع بالمياه، وملأ المسابح وغيرها، داعيا الوكالة إلى البحث عن إجراءات تحد من ضياع المياه التي تذهب للمياه العادمة بدل التفكير في تشييد خزانات المياه وقنوات الربط المائية التي لن تفيد بشيء في المرحلة الحالية”.

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