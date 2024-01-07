مقتل 6 فلسطينيين ومجندة إسرائيلية باشتباك في جنين

هبة بريس _ وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية أطلقت النار على مسلحين فلسطينيين هاجموا جنودا في الضفة الغربية، الأحد، وذكر مسؤولون أن ستة فلسطينيين قتلوا في الغارة الجوية.

ووفقا لما أعلنه الجيش والشرطة فقد قتلت مجندة في شرطة الحدود الإسرائيلية وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة خلال عمليات في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال الجيش إن طائرة هليكوبتر ساعدت في إنقاذ الجنود بإطلاق النيران لتغطيتهم، مضيفا أن طائرة أطلقت النار على “مجموعة إرهابية ألقت متفجرات وعرضت قواتنا للخطر، وقتل عدد من الإرهابيين”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ستة شبان بينهم أربعة اشقاء وأبناء عمهم وإصابة سابع بجروح خطرة خلال قصف بمسيرة إسرائيلية استهدفهم في منطقة مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وأسفر انفجار عبوة بآلية إسرائيلية أيضا عن إصابة ثلاثة جنود آخرين من بينهم إصابة خطرة وفق ما نقلت مراسلة “الحرة” عن مصادر إسرائيلية.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها اشتباكات مسلحة عنيفة وتفجيرات متتالية للعبوات الناسفة خلال ساعات الاقتحام.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp