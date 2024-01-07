مقتل 6 فلسطينيين ومجندة إسرائيلية باشتباك في جنين

2024-01-07 / 10:25
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هبة بريس _ وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية أطلقت النار على مسلحين فلسطينيين هاجموا جنودا في الضفة الغربية، الأحد، وذكر مسؤولون أن ستة فلسطينيين قتلوا في الغارة الجوية.

ووفقا لما أعلنه الجيش والشرطة فقد قتلت مجندة في شرطة الحدود الإسرائيلية وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة خلال عمليات في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال الجيش إن طائرة هليكوبتر ساعدت في إنقاذ الجنود بإطلاق النيران لتغطيتهم، مضيفا أن طائرة أطلقت النار على “مجموعة إرهابية ألقت متفجرات وعرضت قواتنا للخطر، وقتل عدد من الإرهابيين”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ستة شبان بينهم أربعة اشقاء وأبناء عمهم وإصابة سابع بجروح خطرة خلال قصف بمسيرة إسرائيلية استهدفهم في منطقة مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وأسفر انفجار عبوة بآلية إسرائيلية أيضا عن إصابة ثلاثة جنود آخرين من بينهم إصابة خطرة وفق ما نقلت مراسلة “الحرة” عن مصادر إسرائيلية.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها اشتباكات مسلحة عنيفة وتفجيرات متتالية للعبوات الناسفة خلال ساعات الاقتحام.

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‫9 تعليقات

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..

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  5. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.اللهم ربنا قويهم بالقران دستورنا القوي والرسول زعيمنا وقائدنا والجهاد في سبيل الله اسمى امانينا..

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  6. حماس جعلونا نعيش عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذ شاهدنا نسخة من رجال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون قلتهم.” إن ينصركم الله فلا غالب لكم” ..

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  7. جاء في الذكر الحكيم:« رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » ..

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  8. اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا عاجلا غير آجل واجعل شهداءهم في علين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا..

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