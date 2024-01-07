تسميات المنتخات المشاركة في أمم إفريقيا : حيوانات ضارية وجوارح فتاكة

هبة بريس _ وكالات

تتميّز منتخبات كرة القدم بكنياتها لكن الأمر يتخذ في إفريقيا شكلاً مختلفاً، حيث لا يتجزأ لقب المنتخب من هويته الوطنية والكروية، ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً.

تجمع هذه التسميات من اسماء الحيوانات الاكثر ضراوة كالأسد والفهد الى الأكثر رشاقة كالغزال مروراً بالاضخم كالفيل، ومن الجوارح اكثرها دهاء وقوّة كالنسر والصقر، ومن الاسماك افتكها كالقرش الازرق، وقد يكون لذلك صلة بما هو موجود في الغابات الافريقية.

تشذّ قلة منها وتبتعد كثيراً عن هذه التسميات مثل بافانا بافانا (الأولاد)، النجوم السوداء والقنابل النحاسية.

وقبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج بين 13 يناير و11 فبراير 2024، تلقي وكالة فرانس برس نظرة على كنية كل من المنتخبات الـ24 المشاركة.

* المجموعة الأولى

الفيلة (ساحل العاج)

بسبب دورهم في تجارة العاج، أطلق اسم الفيلة على ساحل العاج حيث يعدّ هذا الحيوان رمزاً وطنياً في البلاد.

النسور الممتازة (نيجيريا)

النسر هو الرمز الوطني لنيجيريا وشعار الدولة. حتى عام 1994 كان المنتخب يُكنّى بـ”النسور الخضر” نسبة للون العلم وزي الفريق، قبل أن يتغيّر إلى النسور الممتازة تخليداً لجيل 1994 الذي شارك في كأس العالم لأول مرة.

الرعد الوطني (غينيا الاستوائية)

يُكنّى منتخب غينيا الاستوائية بلغة فانغ الوطنية بـ”نزالانغ ناسيونال” أو الرعد الوطني، في رمز لظاهرة الرعد التي تميّز الدولة التي تنقسم ما بين الساحل الغربي للقارة وجزيرة بيوكو في المحيط الأطلسي.

الكلاب البرية (غينيا بيساو)

في اللهجة المحلية لسكان غينيا بيساو، يُطلق اسم “دجورتوس” على كلاب برية إفريقية تميّز البلاد، وأصبحت نادرة بسبب تعرّضها للانقراض.

* المجموعة الثانية

الفراعنة (مصر)

في إشارة للحضارة المصرية القديمة، يتخذ المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم (7)، من الفراعنة لقباً له.

النجوم السوداء (غانا)

ترمز النجمة السوداء في وسط علم غانا للقارة الإفريقية وأصبحت شعاراً للوطنية وحركات التحرّر. يُطلق على أكبر ميادين عاصمتها أكرا “ميدان النجمة السوداء”.

القروش الزرقاء (الرأس الأخضر)

تمثل الرأس الأخضر أرخبيلاً من 10 جزر بركانية وتشتهر بوجود أكثر من 60 نوعاً من أسماك القرش بها، ما جعل من القروش الزرقاء لقباً للمنتخب، كونه يجمع بين أسماك القرش ولون علم البلاد.

أفاعي المامبا (موزامبيق)

“أوس مامباس” بالبرتغالية هو لقب منتخب موزامبيق، نسبة لأفعى المامبا السوداء المنتشرة في جنوب القارة.

* المجموعة الثالثة

أسود التيرانغا (السنغال)

في لغة الولفية المنتشرة في غرب القارة السمراء، تعني تيرانغا حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومنها اتخذ الشعب السنغالي أسلوباً للحياة.

الأسود غير المروّضة (الكاميرون)

كما العديد من الدول الإفريقية، يمثل الأسد الرمز الوطني للكاميرون. وتعود التسمية لرئيس الكاميرون السابق أحمدو أهيدجو الذي كان صاحب فكرتها.

الفيل الوطني (غينيا)

يُطلق الغينيون اسم “سيلي ناسيونال” على منتخبهم الوطني. تعني كلمة سيلي بلهجة السوسو المحلية الفيل.

العقارب (غامبيا)

حتى العام 1985 لم يكن لمنتخب غامبيا أية كنية مما دفع بعض الصحافيين لإطلاق حملة شعبية لاقتراح الاسم. تمّ الاستقرار على “العقارب” رغم عدم وجود أي ارتباط لغامبيا بالعقرب، إلا أن وزيرة الرياضة انذاك قالت ان البلاد تشبه العقرب، في كونها صغيرة لكن لدغتها قاتلة.

* المجموعة الرابعة

ثعالب الصحراء (الجزائر)

ثعلب الفنك هو نوع فريد من الثعالب الصغيرة يتواجد في الصحراء الجزائرية، ومنه اقتبس منتخب الجزائر اسم شهرته إلى جانب كنية “محاربي الصحراء”.

الخيول (بوركينا فاسو)

يحمل شعار بوركينا فاسو إثنين من الخيول. تعود القصة لأسطورة قديمة حول أميرة فرّت على ظهر الخيل لتتزوج من حبيبها، ثم أسّس ابنها لاحقاً مملكة موسي التي تعتبر أصل دولة بوركينا فاسو.

المرابطون (موريتانيا)

نشأت حركة المرابطين الأمازيغ في موريتانيا في القرن الحادي عشر.ارتبط اسم “المرابطون” بموريتانيا، فاختاره منتخب كرة القدم رمزاً له.

الغزلان السوداء (أنغولا)

يتواجد الغزال الأسود العملاق، أو الظبي السمّوري (بالانكا نيغرا)، وهو نوع نادر من الغزلان، في المنطقة الواقعة بين نهري كوانغو وكواندو في أنغولا.

* المجموعة الخامسة

نسور قرطاج (تونس)

اختار منتخب تونس النسر رمزاً له تعبيراً عن القوّة والسرعة. ولتمييزه عن منتخبات إفريقيا الأخرى التي تحمل لقب النسور، أضيفت كلمة “قرطاج”، نسبة لمدينة قرطاج التي تعتبر مهد الحضارة الفينيقية القديمة، وعاصمة الدولة التونسية القديمة في هذا العصر.

النسور (مالي)

يمثّل النسر الرمز الوطني لمالي، ويكتفي به منتخب مالي دون إضافة كلمة أخرى لكنيته.

بافانا بافانا (جنوب إفريقيا)

بعد العودة من الايقاف بسبب نظام الفصل العنصري، هتفت الجماهير في كانون الأول/ديسمبر 1992 أمام الكاميرون “بافانا بافانا” أو “هيا يا أولاد، هيا يا أولاد” باللهجة المحلية لتحفيز اللاعبين لتحقيق فوز تاريخي. ارتبطت بالمنتخب واصبحت المسمى الرسمي له.

المحاربون الشجعان (ناميبيا)

ناضلت ناميبيا لفترات طويلة حتى حصلت على استقلالها أخيراً عام 1990 بعد عقود من الاحتلال الألماني ثم الجنوب إفريقي. نتيجة لهذا النضال أُطلق على ناميبيا “أرض المحاربين الشجعان”، وهو المسمى الذي انتقل لمنتخب البلاد الكروي.

* المجموعة السادسة

أسود الأطلس (المغرب)

في منتصف القرن العشرين، انقرضت سلالة “الأسد البربري” أو “أسد الأطلس” التي كانت تعيش في صحراء شمال إفريقيا، من صحراء مصر الغربية إلى سلسلة جبال الأطلس في المغرب. وتخليداً لهذه السلالة أُطلق اسم أسود الأطلس على المنتخب المغربي، بطل كأس الأمم في 1976.

الفهود (الكونغو الديموقراطية)

ارتبط اسم الفهود في وقت تسمية الدولة بـ”زائير”، وخصوصاً فترة رئاسة موبوتو سيسي سيكو الذي اشتهر بارتداء جلد الفهد زياً وطنياً له. عقب الإطاحة بموبوتو تقرر تغيير اسم المنتخب إلى “سيمبا” أو “الأسد”، قبل أن تعود تسمية “الفهود” من جديد بناء على رغبة الجماهير.

شيبولوبولو (زامبيا)

في البدايات كان منتخب زامبيا يُعرف بإسم KK11 نسبة لأول رئيس للبلاد كينيث كاوندا، قبل أن يتغير المسمى إلى شيبولوبولو أو “الرصاصات النحاسية” بلغة بيمبا المحلية. أتت التسمية من مناجم النحاس التي تشتهر بها زامبيا وتُعدّ المصدر الأول للدخل في البلاد.

نجوم الأمة (تنزانيا)

يُشتهر منتخب تنزانيا باسم “تايفا ستارز” أو نجوم الأمة باللغة السواحلية المنتشرة في شرق إفريقيا. كان المنتخب سابقاً يعرف بـ”نجوم كليمنجارو” نسبة للجبل الشهير في تنزانيا، قبل أن يتغيّر المسمى إلى نجوم تايفا.

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