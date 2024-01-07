طقس الأحد ..برودة وقطرات مطرية

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل، فوق كل من مناطق الأطلس، الريف، شرق البلاد، الجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع وجود صقيع محلي أو جريحة.

كما ستتشكل كتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي، خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء على العموم

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و05 درجات بالريف، المنطقة الشرقية، السهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 10 و16 درجة بأقصى جنوب المملكة، فيما ستتأرجح ما بين 04 و09 درجات في ما تبقى من جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف عموما ارتفاعا طفيفا بمجموع أنحاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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