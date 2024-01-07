الحوز…افتتاح مؤسسة مؤقتة لايواء تلامذة ضحايا الزلزال” صور”

2024-01-07 / 08:36
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انفتاحا على مختلف الشركاء الفاعلين لتجويد العرض المدرسي المعتمد بصفة مؤقتة لتعويض المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز، تم افتتاح مؤسسة مؤقتة من وحدات مدرسية مسبقة الصنع بجماعة انوكال عوض المدرسة الجماعاتية المتضررة من اثار الهزة الأرضية التي عرفها إقليم الحوز.

وقد أشرف محمد زروقي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقائد قيادة انوكال، ورئيس الجماعة المحلية، ورئيسة جمعية البركة انجل المساهمة في إنجاز المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز، وأعضاء الجمعية الشريكة، وأطر المؤسسة التعليمية وتلامذتها، وعدد من أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، إلى جانب فعاليات اقتصادية وفعاليات المجتمع المدني.

وتتكون المؤسسة التعليمية المنجزة من الوحدات مسبقة الصنع، من حجرات دراسية ومرافق إدارية وسكنيات للأساتذة ومرافق صحية، إلى جانب جناح داخلي مكون من مراقد وقاعة للإطعام ومطبخ وقاعة للمخزون ومكتبة وقاعة للمطالعة وقاعة متعددة الاستعمالات ومرافق صحية وحمامات .
وتستقبل المؤسسة المنجزة مئتي تلميذة وتلميذ من تلامذة المستويين الخامس و السادس بالجماعة الترابية، يستفيدون من منح كاملة في إطار الخدمات التربوية والاجتماعية للمدرسة الجماعاتية.
وسيتم اعتماد المؤسسة المنجزة بديلا مؤقتا للمدرسة الجماعاتية المتضررة في أفق إعادة بناءها ضمن مشاريع إعادة البناء المبرمجة.

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