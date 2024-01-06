جامعة الكرة تعزي الدولي المغربي أمين عدلي في وفاة والدته

2024-01-06 / 23:19
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هبة بريس -

قدمت الجامعة الملكية لكرة القدم في شخص رئيسها، فوزي لقجع، تعازيها الدولي المغربي أمين عدلي إثر وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض .

وجاء في تعزية جامعة الكرة : “يتقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم، في شخص رئيسه فوزي لقجع أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضائه، بخالص التعازي لأفراد أسرة أمين عدلي في وفاة والدته، ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه في هذا المصاب الجلل، رحم الله الفقيدة وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان المدير الفني لـ”أسود الأطلس” وليد الركراكي، قدم رخصة استثنائية لنجمه أمين عدلي، كي يتغيب عن الأيام الأولى لمعسكر المنتخب المغربي داخل مركز محمد السادس لكرة القدم، كي يبقى إلى جانب والدته التي كانت مريضة قبل أن تفارق الحياة.

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