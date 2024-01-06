الخارجية الأمريكية تنتقد بشدة انتهاك الحريات الدينية بالجزائر

هبة بريس - متابعة

أدرجت الخارجية الأمريكية الجزائر في قائمة الدول المتورطة في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية.

وفي هذا الصدد أصدر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بيانا أكد فيه على الأهمية الحاسمة للحرية الدينية في السياسة الخارجية الأمريكية.

وتم وضع الجزائر وأذربيجان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام تحت مراقبة متزايدة بسبب ما اعتبره اخفاقات خطيرة في حماية هذا الحق الأساسي.

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