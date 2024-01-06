الخارجية الأمريكية تنتقد بشدة انتهاك الحريات الدينية بالجزائر

2024-01-06 / 22:59
6
هبة بريس - متابعة

أدرجت الخارجية الأمريكية الجزائر في قائمة الدول المتورطة في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية.

وفي هذا الصدد أصدر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بيانا أكد فيه على الأهمية الحاسمة للحرية الدينية في السياسة الخارجية الأمريكية.

وتم وضع الجزائر وأذربيجان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام تحت مراقبة متزايدة بسبب ما اعتبره اخفاقات خطيرة في حماية هذا الحق الأساسي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of استشهاد حمزة نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح

استشهاد حمزة نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح

2024-01-07 / 11:52
Photo of لبحث الحرب في غزة.. بلينكن يستكمل في الأردن جولته الإقليمية

لبحث الحرب في غزة.. بلينكن يستكمل في الأردن جولته…

2024-01-07 / 11:16
Photo of مقتل 6 فلسطينيين ومجندة إسرائيلية باشتباك في جنين

مقتل 6 فلسطينيين ومجندة إسرائيلية باشتباك في جنين

2024-01-07 / 10:25
Photo of القبض على زعيم تنظيم “داعش ” بليبيا

القبض على زعيم تنظيم “داعش ” بليبيا

2024-01-06 / 20:13
Photo of تبون يفشل في “انتزاع” موقف من رئيس سيراليون بشأن الصحراء

تبون يفشل في “انتزاع” موقف من رئيس سيراليون بشأن…

2024-01-06 / 18:56
Photo of وفاة نجم “ستارسكي أند هاتش” ديفيد سول عن 80 عاما

وفاة نجم “ستارسكي أند هاتش” ديفيد سول عن 80…

2024-01-06 / 18:32
Photo of “كتائب القسام” تعلن قت.ل وإصابة 18 جنديا إسرائيليا في غزة

“كتائب القسام” تعلن قت.ل وإصابة 18 جنديا إسرائيليا في…

2024-01-06 / 15:08
Photo of الإمارات.. تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزيرا للشباب

الإمارات.. تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزيرا للشباب

2024-01-06 / 14:32
Photo of البرهان: لا تصالح مع “الدعم السريع”.. ومستمرون في الحرب

البرهان: لا تصالح مع “الدعم السريع”.. ومستمرون في الحرب

2024-01-06 / 11:48
Photo of ترامب: بايدن لا يصلح حتى لإدارة متجر

ترامب: بايدن لا يصلح حتى لإدارة متجر

2024-01-06 / 09:48

‫6 تعليقات

  6. العالم لم يعد قبل الحرب على اخواننا الفلسطينين لا حريات ولا حقوق الا للاقوياء وهذا ما يجب تداركه من الجميع بالتكتل والوحدة والاخاء لتشكيل قوة إقليمية وعربية ولم لا إسلامية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق