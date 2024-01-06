الخارجية الأمريكية تنتقد بشدة انتهاك الحريات الدينية بالجزائر
هبة بريس - متابعة
أدرجت الخارجية الأمريكية الجزائر في قائمة الدول المتورطة في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية.
وفي هذا الصدد أصدر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بيانا أكد فيه على الأهمية الحاسمة للحرية الدينية في السياسة الخارجية الأمريكية.
وتم وضع الجزائر وأذربيجان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام تحت مراقبة متزايدة بسبب ما اعتبره اخفاقات خطيرة في حماية هذا الحق الأساسي.
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6 تعليقات
الجزائر تعتبر في قائمة الدول المتورطة في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية
يتطلب عليهم معرفة الأهمية الحاسمة للحرية الدينية في السياسة الخارجية الأمريكية
لقد تعرضوا لاخفاقات خطيرة في حماية هذا الحق الأساسي
على أي حريه يتكلمون؟ الجزائر دوله اسلاميه
يتكلمون عن حرية الأديان وماذا عن حرية الفلسطينيين
العالم لم يعد قبل الحرب على اخواننا الفلسطينين لا حريات ولا حقوق الا للاقوياء وهذا ما يجب تداركه من الجميع بالتكتل والوحدة والاخاء لتشكيل قوة إقليمية وعربية ولم لا إسلامية