1600 شخص يستفيدون من خدمات قافلة طبية بإقليم العرائش

هبة بريس - و م ع

نظمت المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعرائش، على مستوى جماعة تزروت (إقليم العرائش)، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة الساكنة المحلية، في إطار عملية “رعاية 2023-2024”.

وتأتي هذه المبادرة، التي جرت تحت إشراف عمالة إقليم العرائش بشراكة مع جماعة تزروت في إطار عملية “رعاية 2023-2024” التي تشمل الفترة من 15 نونبر 2023 إلى 30 مارس 2024، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية المحلية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من موجة البرد.

وأشرف على هذه القافلة، التي انطلقت بحضور عامل إقليم العرائش بوعاصم العالمين وممثلي السلطات الإقليمية والمحلية ومنتخبين، طاقم مكون من 51 إطارا طبيا وتمريضيا، من بينهم 14 طبيبا اختصاصيا، و 10 أطباء عامين و15 ممرضا وممرضة، بالإضافة إلى أطر إدارية وتقنية.

بالمناسبة، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعرائش، الدكتور شوقي أميران، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تندرج في إطار عملية الرامية إلى دعم وتجويد الخدمات الصحية المحلية لفائدة الساكنة في المناطق المتضررة من موجة البرد.

وأوضح المسؤول الإقليمي أن هذه القافلة الطبية تهدف إلى تقديم الاستشارات والفحوصات في الطب العام وطب الأطفال والأمراض الجلدية والغدد الصماء وأمراض القلب والكسور وأمراض النساء وطب العيون والجراحة العامة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والسكري وارتفاع ضغط الدم، مؤكدا أن هذه المبادرة تستهدف حوالي 1000 شخص.

وأشار إلى أن برنامج هذه الفعالية يحتوي على مبادرة موازية للتوعية بصحة الفم لفائدة التلاميذ، وتصحيح البصر، وتوزيع الأدوية، مشيرا إلى أن هذه القافلة الطبية ستتوقف خلال الأيام المقبلة بجماعة القلة.

تجدر الإشارة إلى أن ست جماعات بإقليم العرائش ستستفيد، في إطار هذه العملية، من خدمات الوحدات الطبية المتنقلة، وهي تزروت، القلة، زعرورة، بني جرفط ، بني عروس وبوجديان.

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