وضع كاميرات لمحاصرة السرقة بالمساجد تسائل الجانب الأخلاقي للمسلمين
باتت الكاميرات المتبثة بمساجد. المملكة، وضع اصبح ضروريا، من أجل محاصرة حالات السرقة التي تتعرض لها بيوت الله بين الحين والآخر، بل أصبحت في السنوات الأخيرة في تزايد ملفت للانتباه.
وضعية تسائل المجتمع الإسلامي، عن الجانب الاخلاقي في الوقت الراهن، بعدما كانت حرمة المساجد في وقت سابق ذات اولوية للمسلمين، حيث كان لايجرؤ احد على الاقتراب منها ، خوفا من الله وكذلك للمكانة الكبيرة التي تحتلها بيوت الله لدى المواطنين.
وإن كان العالم المسيحي عبر رواية الروائي الفرنسي الكبير ” فيكتور هيغو” عبر رائعته ” البؤساء” في القرن التاسع عشر ، قد قام بطلها ” جون فالجان” في شبابه نتيجة معاناته مع الفقر، اقدم على سرقة محتويات الكنيسة ، غير ان مساجد المسلمين كانت حصنا منيعا ضد اللصوص وإن كانوا فقراء بسبب الوازع الأخلاقي والخوف من عقاب الله تعالى .
ولعل الجانب الاجتماعي من فقر وغياب وازع اخلاقي تربوي ، جعل البعض يقصد مساجد الله ليس للعبادة، بل من أجل سرقة محتويات المساجد من أحدية المصلين او صناديق التبرعات وغيرها، ولعل بعض الحالات التي استعانت الشرطة بتسجيلات الكاميرات من اجل توقيف اللصوص، هو ما حدث بأحد مساجد مدينة خريبكة، بعد الوصول إلى السارق عبر الكاميرات وتوقيفه .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
مقال دعت اليه قلة علم كاتبه ولو. علم. ما كتبه.ببساطة المسلم لا يسرق حتى يكفر والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده.واخونا لا زال يعتبر السارق سواء في السوق او الشارع او الكنيسة او المسجد مسلما ….قلة العلم توظي بصاحبها الى زلات مخجلة
وضعية تسائل المجتمع الإسلامي عن الجانب الاخلاقي في الوقت الراهن
لأنهم لا يعرفون المكانة الكبيرة التي تحتلها بيوت الله لدى المواطنين
الى يديرو هكا راه مبقاش جامع هذا
بعدما كانت حرمة المساجد في وقت سابق ذات اولوية للمسلمين حيث كان لايجرؤ احد على الاقتراب منها
هذا يدل على غياب الاخلاق و المبادئ الدينية
المغاربة كلهم معندهم اخلاق ومنكدبوش على راسنا
كثرت السرقات بالمساجد في كل البلد من أراد أن يصلي في المسجد عليه ان يلبس صندالة ديال 13،درهم وياترى يلقاها والحل وضع الكاميرات.
ومن قال ان المسلمين من يسرقون؟!!!!!!!
تتكلمون عن الاجانب الأخلاقي المسلمين
من أنتم ؟!!!!!
ياذباب سارقي الأراضي و التاريخ و قتلة الاطفال
ومن قال ان المسلمين من يسرقون؟!!!!!!!
تتكلمون عن الاجانب الأخلاقي المسلمين
من أنتم ؟!!!!!
ياذباب سارقي الأراضي و التاريخ و قتلة الاطفال
الكاميرات لرصد مايقوله للخطباء لتكميم افواههم
لا يجب أن نتراحم أو نتعاطف مع سارقي الأحذية من المساجد..
مبادرة طيبة نتمنى أن تعمم في كل المساجد تفاديها للسرقات التي تقع في المساجد..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أين الإيمان ؟ أين التقوى؟ أين العدل؟ أين الصدق؟ حتى توضع الكاميرات في المساجد..
ومن قال ان السارق اصلا مسلم!!!