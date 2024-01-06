وضع كاميرات لمحاصرة السرقة بالمساجد تسائل الجانب الأخلاقي للمسلمين

2024-01-06 / 21:58
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

باتت الكاميرات المتبثة بمساجد. المملكة، وضع اصبح ضروريا، من أجل محاصرة حالات السرقة التي تتعرض لها بيوت الله بين الحين والآخر، بل أصبحت في السنوات الأخيرة في تزايد ملفت للانتباه.

وضعية تسائل المجتمع الإسلامي، عن الجانب الاخلاقي في الوقت الراهن، بعدما كانت حرمة المساجد في وقت سابق ذات اولوية للمسلمين، حيث كان لايجرؤ احد على الاقتراب منها ، خوفا من الله وكذلك للمكانة الكبيرة التي تحتلها بيوت الله لدى المواطنين.

وإن كان العالم المسيحي عبر رواية الروائي الفرنسي الكبير ” فيكتور هيغو” عبر رائعته ” البؤساء” في القرن التاسع عشر ، قد قام بطلها ” جون فالجان” في شبابه نتيجة معاناته مع الفقر، اقدم على سرقة محتويات الكنيسة ، غير ان مساجد المسلمين كانت حصنا منيعا ضد اللصوص وإن كانوا فقراء بسبب الوازع الأخلاقي والخوف من عقاب الله تعالى .

ولعل الجانب الاجتماعي من فقر وغياب وازع اخلاقي تربوي ، جعل البعض يقصد مساجد الله ليس للعبادة، بل من أجل سرقة محتويات المساجد من أحدية المصلين او صناديق التبرعات وغيرها، ولعل بعض الحالات التي استعانت الشرطة بتسجيلات الكاميرات من اجل توقيف اللصوص، هو ما حدث بأحد مساجد مدينة خريبكة، بعد الوصول إلى السارق عبر الكاميرات وتوقيفه .

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