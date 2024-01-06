وفاة والدة الدولي المغربي أمين عدلي

2024-01-06 / 21:55
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هبة بريس -

فقد لاعب المنتخب الوطني امين عدلي اليوم السبت والدته بعد معاناة مع المرض .

وكان أمين عدلي لاعب المنتخب الوطني المغربي، قد غادر معسكر الأسود المقام حاليا بمركب محمد السادس لكرة القدم، استعدادا لنهائيات كأس أمم افريقيا التي ستقام بالكوت ديفوار، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته التي لبت نداء ربها اليوم السبت .

وبادر لاعبوا المنتخب الوطني بالاتصال بأمين عدلي عبر الهاتف، من أجل تقديم التعازي لزميلهم، الذي سيصعب عليه السفر في الوقت الحالي مع المنتخب المغربي إلى دولة ساحل العاج، في انتظار أن يجري تحديد موعد له كي يلحق ببعثة المنتخب المغربي في وقت قادم بمدينة سان بيدرو.

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