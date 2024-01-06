القبض على زعيم تنظيم “داعش ” بليبيا

2024-01-06 / 20:13
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هبة بريس - وكالات

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة التابع لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية، مساء أمس الخميس، اعتقال أمير تنظيم داعش في ليبيا هاشم أبو سدرة، المتورط في تسهيل دخول وتمركز الإرهابيين داخل البلاد، وذلك بعد سنوات من اختفائه.

وقال الجهاز في بيان، إنّه قبض على “والي تنظيم داعش” في ليبيا هاشم أبو سدرة المكنى بــ” خُبيب”، خلال عملية أمنية دقيقة، عندما كان يحاول التوّجه من منطقة الجنوب إلى العاصمة طرابلس، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأكد جهاز الردع الإطاحة بكل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا بين قتيل وسجين، مشيرا إلى أنّه سينشر اعترافات المتهم خلال الفترة القريبة المقبلة.

يذكر أن هاشم أبو سدرة هو ليبي الجنسية مطلوب للعدالة منذ سنوات بتهمة التوّرط في أعمال إرهابية وارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة، وهو أحد أخطر قادة داعش، وشارك في حرب سرت ونجح في الخروج من المدينة بعد هزيمة التنظيم أواخر 2016، والاختباء منذ ذلك الوقت..

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