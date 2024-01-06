فيرونا يرغب في التعاقد مع وليد شديرة

فيرونا يرغب في التعاقد مع وليد شديرة

2024-01-06 / 09:41
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كشفت مصادر إعلامية إيطالية أن إدارة فيرونا قدمت عرضا إلى فريق فروزينوني بغية التعاقد مع الدولي المغربي وليد شديرة خلال الميركاتو الشتوي.

وذكر تقرير إخباري لموقع “وان فوتبول” أن مسؤولي فيرونا قدموا عرضا لاستعارة شديرة، لكن إدارة فروزينوني رفضت التخلي عنه.

وأفاد المصدر ذاته أن فروزينوني لم يقبل بالتفريط في المهاجم المغربي، ويرغب بأن يكسب مزيدا من التجربة داخل الفريق في “الكالتشيو” خلال الفترة القادمة، وعدم تسريحه نحو تجربة جديدة.

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