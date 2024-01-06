توقف النشاط البحري بميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية

2024-01-06 / 20:01
5
هبة بريس - مكتب طنجة

قررت إدارة ميناء العرائش تعليق جميع أنشطة الملاحة البحرية بالميناء، منذ صباح أمس الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية المتمثلة في العواصف وهيجان البحر.

وقالت مصادر محلية، إن القرار يشمل ايقاف خروج أو دخول جميع المراكب والقوارب، تفاديا لوقوع حوادث بسبب الرياح القوية التي تشهدها المنطقة .

وقالت مصادر مهنية أن إيقاف النشاط سيبقى ساري المفعول إلى حين تحسن أحوال الطقس.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of جامعة الكرة تعزي الدولي المغربي أمين عدلي في وفاة والدته

جامعة الكرة تعزي الدولي المغربي أمين عدلي في وفاة…

2024-01-06 / 23:19
Photo of 1600 شخص يستفيدون من خدمات قافلة طبية بإقليم العرائش

1600 شخص يستفيدون من خدمات قافلة طبية بإقليم العرائش

2024-01-06 / 22:38
Photo of وضع كاميرات لمحاصرة السرقة بالمساجد تسائل الجانب الأخلاقي للمسلمين

وضع كاميرات لمحاصرة السرقة بالمساجد تسائل الجانب الأخلاقي للمسلمين

2024-01-06 / 21:58
Photo of وفاة والدة الدولي المغربي أمين عدلي

وفاة والدة الدولي المغربي أمين عدلي

2024-01-06 / 21:55
Photo of غياب أطباء التوليد والنساء بميسور وأوطاط الحاج يجر آيت الطالب للمساءلة

غياب أطباء التوليد والنساء بميسور وأوطاط الحاج يجر آيت…

2024-01-06 / 21:14
Photo of سلطات سبتة تعلن الانتهاء من كافة المشاكل التقنية المتعلقة بمعبر “تراخال”

سلطات سبتة تعلن الانتهاء من كافة المشاكل التقنية المتعلقة…

2024-01-06 / 20:42
Photo of صبت“مادة حارقة”على جهازه التناسلي..25 سنة سجنا لقـ..ـاتلة مواطن “إفريقي” بطنجة

صبت“مادة حارقة”على جهازه التناسلي..25 سنة سجنا لقـ..ـاتلة مواطن “إفريقي”…

2024-01-06 / 19:43
Photo of عملية الدعم الاجتماعي المباشر للأسر تتواصل بزخم كبير في مختلف جهات المملكة

عملية الدعم الاجتماعي المباشر للأسر تتواصل بزخم كبير في…

2024-01-06 / 19:05
Photo of بركان .. توقيف شخصين متورطين بسرقة محل لبيع الهواتف

بركان .. توقيف شخصين متورطين بسرقة محل لبيع الهواتف

2024-01-06 / 17:44
Photo of بالفيديو: منع إطعام الطيور والحيوانات يثير سخط واستياء البيضاويين

بالفيديو: منع إطعام الطيور والحيوانات يثير سخط واستياء البيضاويين

2024-01-06 / 17:05

‫5 تعليقات

  4. ارتفاع الامواج تعرفه هذه المناطق بسبب احوال الجو ;لهذا يجب على البحارة الحذر من التعرض إلى حوادث مؤلمة لا تحمد عقباها ..

    رد

  5. ولكن يجب على وزارة الصيد البحري تعويض الصيادين خلال هذه الفترة لان. البحارة لهم مسؤولية خاصة ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق