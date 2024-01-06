توقف النشاط البحري بميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت إدارة ميناء العرائش تعليق جميع أنشطة الملاحة البحرية بالميناء، منذ صباح أمس الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية المتمثلة في العواصف وهيجان البحر.

وقالت مصادر محلية، إن القرار يشمل ايقاف خروج أو دخول جميع المراكب والقوارب، تفاديا لوقوع حوادث بسبب الرياح القوية التي تشهدها المنطقة .

وقالت مصادر مهنية أن إيقاف النشاط سيبقى ساري المفعول إلى حين تحسن أحوال الطقس.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp