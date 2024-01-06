البرنامج الكامل للجولة 15 من البطولة الاحترافية
تختتم الدورة 15، آخر دورات مرحلة الذهاب والتي ستكشف عن بطل الشتاء، يوم الإثنين القادم بإجراء ديربي العاصمة بين الفتح الرياضي والجيش الملكي.
وفيما يلي البرنامج الكامل للدورة 15:
• السبت 6 يناير 2024
بالمحمدية: ملعب البشير: س20: شباب المحمدية ـ اتحاد طنجة
س 18: الرجاء الرياضي ـ مولودية وجدة (لم يحدد مكان إجراء المباراة )
• الأحد 7 يناير 2024
بأكادير: الملعب الكبير: س16: حسنية أكادير ـ اتحاد تواركة
بالزمامرة: ملعب احمد شكري: س16: نهضة الزمامرة ـ نهضة بركان
بتطوان: ملعب سانية الرمل: س 18: المغرب التطواني ـ الوداد الرياضي
بآسفي: ملعب المسيرة: س 20: أولمبيك آسفي ـ المغرب الفاسي
• الإثنين 8 يناير 2024
بالمحمدية: ملعب البشير: س16:شباب السوالم ـ يوسفية برشيد
بالرباط: ملعب مولاي الحسن: س 18: الفتح الرياضي ـ الجيش الملكي