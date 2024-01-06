البرنامج الكامل للجولة 15 من البطولة الاحترافية

البرنامج الكامل للجولة 15 من البطولة الاحترافية

2024-01-06 / 10:19
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تختتم الدورة 15، آخر دورات مرحلة الذهاب والتي ستكشف عن بطل الشتاء، يوم الإثنين القادم بإجراء ديربي العاصمة بين الفتح الرياضي والجيش الملكي.

وفيما يلي البرنامج الكامل للدورة 15:

• السبت 6 يناير 2024
بالمحمدية: ملعب البشير: س20: شباب المحمدية ـ اتحاد طنجة
س 18: الرجاء الرياضي ـ مولودية وجدة (لم يحدد مكان إجراء المباراة )

• الأحد 7 يناير 2024
بأكادير: الملعب الكبير: س16: حسنية أكادير ـ اتحاد تواركة
بالزمامرة: ملعب احمد شكري: س16: نهضة الزمامرة ـ نهضة بركان
بتطوان: ملعب سانية الرمل: س 18: المغرب التطواني ـ الوداد الرياضي
بآسفي: ملعب المسيرة: س 20: أولمبيك آسفي ـ المغرب الفاسي

• الإثنين 8 يناير 2024
بالمحمدية: ملعب البشير: س16:شباب السوالم ـ يوسفية برشيد
بالرباط: ملعب مولاي الحسن: س 18: الفتح الرياضي ـ الجيش الملكي

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