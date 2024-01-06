عين على الخصم.. الكونغو الديموقراطية تواجه انغولا وديا

عين على الخصم.. الكونغو الديموقراطية تواجه انغولا وديا

2024-01-06 / 12:11
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سيخوض منتخب الكونغو الديموقراطية مباراة ودية امام انغولا، ظهيرة اليوم على الساعة الثانية عشرة زوالا بأحد ملاعب دبي الإماراتية وفق ما تم برمجته بين المنتخبين في سياق التحضيرات الخاصة بنهائيات كأس افريقيا بالكوت ديفوار .

وكان منتخب الفهود قد أجرى أمس الجمعة حصتين تدريبيتين وفق البرنامج المعتاد تخللته أوراق تقنية وتكتيكية وبدنية ان على مستوى القاعة أو على أرضية الملعب .

وسيكون اليوم أول اختبار لخصم المغرب من أجل وقوف المدرب دوسابر على التفاصيل الدقيقة المخول تطبيقها تدريجيا قبل حسم التحضيرات بودية أخيرة يوم 10 يناير أمام منتخب بوركينافاسو .

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