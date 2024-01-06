محامي النيجيري باباتوندي يصدم الوداد الرياضي

رفض محامي اللاعب النيجيري ميشيل باباتوندي، التنازل لصالح ناديه السابق الوداد الرياضي ، بعد البثت في شكايته من طرف محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”.

وعرض فريق الوداد على وكيل أعمال اللاعب النيجيري، دفع جزء من المستحقات العالقة قدر في 300 مليون سنتيم، علما أن مبلغ الحكم النهائي يصل إلى 600 مليون سنتيم, لكنه رفض

واصر باباتوندي على تسلم المبلغ كاملا حيث هدد في حال عدم تنفيد الحكم النهائي، باللجواء ل”الفيفا” من أجل تفعيل عقوبة المنع من الانتدابات الشتوية في حق الفريق “الأحمر”.

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