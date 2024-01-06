عمر القادوري يخوض تجربة جديدة في الدوري الروماني

كشف نادي سي إف آر كلوج الروماني لكرة القدم ، عن تعاقده بشكل رسمي مع الدولي المغربي السابق عمر القادوري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن الفريق الروماني، في بيان رسمي نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع الدولي المغربي السابق.

ورحب الفريق المذكور بالتعاقد مع اللاعب عمر القادوري كأول صفق له في الميركاتو الشتوي.

وسبق استدعاء عمر، المولود في بلجيكا، إلى المنتخب المغربي في سن 22 عامًا، حيث شارك حتى الآن في 32 مباراة وسجل 5 أهداف مع أسود الأطلس , كما شارك في الألعاب الأولمبية سنة 2012.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp