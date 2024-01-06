صبت“مادة حارقة”على جهازه التناسلي..25 سنة سجنا لقـ..ـاتلة مواطن “إفريقي” بطنجة

2024-01-06 / 19:43
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بطنحة، إدانة سيدة بالسجن النافذ بعدما تسببت في مقتل مهاجر ينحدر من إحدى دول افريقيا جنوب الصحراء، إثر سكب مادة حارقة على عضوه التناسلي واضرام النار في غرفة كان يقيم فيها بمدينة العرائش .

وقضت هيئة المحكمة بالسجن 25 سنة سجنا نافذا في حق السيدة الخمسينية ومؤاخذتها بالتهم المنسوبة اليها .

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة قد أوقفت في شهر نونبر من سنة 2023. سيدة على خلفية إقدامها على صب “الماء القاطع على الجهاز التناسلي لمواطن ذو جنسية نيجيرية.

السيدة وبعد اعتقالها توبعت بجناية القتل العمد. حيث تم إيداعها السجن المحلي بطنجة.

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