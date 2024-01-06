وليد الركراكي خامس أغلى مدرب إفريقي

حلَّ وليد الركراكي خامسا، في قائمة أغلى 10 مدربين من حيث الأجر في بطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، التي تنطلق 13 يناير الجاري.

وتصدّر القائمة المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، حيث تشهد كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها كوت ديفوار، بدء من يوم 13 يناير الحالي إلى غاية 11 فبراير القادم، تواجد العديد من المدربين الذين سيقودون منتخباتهم في المونديال الإفريقي المقبل، بأجور مرتفعة توازي تلك التي يتقاضاها مدربون لبعض المنتخبات الأوروبية والآسيوية.

ويتصدر المدرب الجزائري، جمال بلماضي، لائحة المدربين الأعلى أجرا من باقي مدربي المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة, براتب شهري يقدر بـ208 ألف أورو.

يليه مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، براتب شهري قدره 200 ألف أورو.

وفي المركز الثالث، يأتي الفرنسي جون لوي غاسي مدرب منتخب كوت ديفوار، براتب شهري قدره 108 ألف أورو.

وفي الرتبة الرابعة، البرتغالي جوزي بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا، براتب شهري قدره 70 ألف أورو.

وخامسا، مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، براتب 60 ألف أورو.

أما السينغالي أليو سيسي مدرب منتخب السينغال، فيأتي في الصف السادس، براتب شهري قدره 46 ألف أورو. وأخيرا في الرتبة السابعة، مدرب منتخب، تونس جلال القادري، براتب شهري قدره 11 ألف أورو.

وهؤلاء المدربين، هم الأعلى أجرا على الساحة الإفريقية، بينما الآخرين فهم أقل تكلفة، بالنظر للظروف المالية التي تتخبط فيها العديد من الجامعات الإفريقية لكرة القدم، حيث لا تسمح بالتعاقد مع الربابنة بأجور كبيرة.

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