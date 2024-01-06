عين على الخصم.. منتخب الكونغو الديمقراطية يتعادل وديا أمام أنغولا

تعادل خصم الاسود، منتخب الكونغو الديمقراطية، بدون أهداف أمام أنغولا، في المباراة الودية التي جمعت الطرفين يومه السبت.

وسيواجه المنتخب الكونغولي في ثاني مبارياته الودية استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، منتخب بوركينا فاسو، يوم الأربعاء القادم، علما أن الفريق يخوض معسكرا إعداديا بالإمارات العربية المتحدة.

ويتواجد المنتخب الوطني المغربي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية، وزامبيا وتنزانيا.

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