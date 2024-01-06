تبون يفشل في “انتزاع” موقف من رئيس سيراليون بشأن الصحراء

2024-01-06 / 18:56
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هبة بريس - متابعة

فشل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، في انتزاع موقف مؤيد لمطامع بلاده في الصحراء المغربية، من رئيس دولة سيراليون جوليوس مادابيو الذي أنهى زيارة قادته للجزائر قبل أيام .

وحاول النظام الجزائري كعادته جر الرئيس السيراليوني الى تبني طرح دولة العسكر بخصوص الصحراء المغربية ، الا أن جوليوس مادا بيو صدم تبون وعبر بكل موضوعية عن موقف بلاده الداعم لمجهودات الأمم المتحدة والحل السياسي وفق الطرح الذي تقدم به المغرب سنة 2007 والمتعلق يمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا .

وقال الرئيس السيراليوني :” أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، وكذا العملية السياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، السنة التي اقترحت فيها المملكة المخطط المغربي للحكم الذاتي. في الصحراء المغربية “.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    أين الخلل !!!؟؟؟
    هناك خلل عظيم في موقف البلدان التي تعترف صراحة بمغربية الصحراء (أمريكا وسيراليون) أو التي تدعم الحكم الذاتي وفي نفس الوقت تدعم مجهود الأمم المتحدة التي لا تعترف بمغربية الصحراء ولا بالحكم الذاتي المغربي.
    وزير الخارجية الجزائر شرح هذا الخلل بما نصه:
    “هذا يعني أنك لا تعترف بأن الأرض مغربية. إذا كنت تعترف بذلك، فلن تطلب جهدا إضافيا لإيجاد الحل” انتهى الاقتباس

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