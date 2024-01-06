تبون يفشل في “انتزاع” موقف من رئيس سيراليون بشأن الصحراء

هبة بريس - متابعة

فشل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، في انتزاع موقف مؤيد لمطامع بلاده في الصحراء المغربية، من رئيس دولة سيراليون جوليوس مادابيو الذي أنهى زيارة قادته للجزائر قبل أيام .

وحاول النظام الجزائري كعادته جر الرئيس السيراليوني الى تبني طرح دولة العسكر بخصوص الصحراء المغربية ، الا أن جوليوس مادا بيو صدم تبون وعبر بكل موضوعية عن موقف بلاده الداعم لمجهودات الأمم المتحدة والحل السياسي وفق الطرح الذي تقدم به المغرب سنة 2007 والمتعلق يمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا .

وقال الرئيس السيراليوني :” أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، وكذا العملية السياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، السنة التي اقترحت فيها المملكة المخطط المغربي للحكم الذاتي. في الصحراء المغربية “.

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