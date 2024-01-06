وفاة نجم “ستارسكي أند هاتش” ديفيد سول عن 80 عاما

2024-01-06 / 18:32
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هبة بريس - وكالات

توفي الممثل ديفيد سول، الذي اشتُهر خصوصأً في السبعينات بدور المحقق كينيث “هاتش” هاتشينسون في مسلسل الجريمة الكلاسيكي “ستارسكي أند هاتش”، عن 80 عاما.

وأعلنت زوجة هاتش وفاته أمس الجمعة، علما أن الممثل المولود في مدينة شيكاغو الاميركية، حاز الجنسية البريطانية سنة 2004 بهدف تمضية ما تبقى من حياته مع زوجته البريطانية، كما كان يؤكد في تصريحات سابقة.

وقالت هيلين سنيل في بيان “ديفيد سول – الزوج والأب والجد والأخ الحبيب – توفي أمس بعد معركة شجاعة من أجل الحياة محاطاً بعائلته المحبة”.

وأضافت هيلين سنيل “ابتسامته وضحكته وشغفه بالحياة سوف تعلق في ذاكرة كثر ممن أثر فيهم”.

وفي مسلسل “ستارسكي أند هاتش” الذي عرض على مدى 92 أسبوعا في الولايات المتحدة بين 1975 وماي 1979، تشارك ديفيد سول البطولة مع بول مايكل غلاسر، وشكلا ثنائيا فنيا في سيارة “فورد غران تورينو” الحمراء الشهيرة المخططة بالأبيض.

ويظهر المسلسل مغامراتهما في مدينة باي سيتي المتخيلة، حيث كان الشرطيان يتلقيان المساعدة من “هاغي بير براون”، مخبرهما المخلص الذي أدى دوره أنطونيو فارغاس.

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