شفشاون..خلاف حول “الكارطا” ينتهي بجريمة قتل مروعة بمركز “قاع أسراس”

هبة بريس - مكتب طنجة

شهد مركز “قاع اسراس” التابع لإقليم شفشاون، أمس الجمعة، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب بعد تلقيه طعنات قاتلة بواسطة سكين من شخص في الأربعينات من العمر على إثر خلاف نشب بينهما.

وقالت مصادر محلية، إن خلافا نشب بين الطرفين بسبب لعبة”الكارطا”قبل أن يتحول الى شجار استل معه الجاني سكينا ووجه طعنات للضحية الذي سقط مدرجات في دمائه ، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الجريمة، بهدف توقيف الجاني وتقديمه إلى القضاء.

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