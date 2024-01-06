المغرب يراهن على مواصلة تألقه الرياضي خلال سنة 2024

دريس دحني - هبة بريس

ستشهد سنة 2024 عددًا من الأحداث والبطولات الرياضية المهمة، بما في ذلك أهم بطولة رياضية في العالم وأكثرها متابعة وهي الألعاب الأولمبية الصيفية , وقبلها كأس الأمم الإفريقية.

وكالعادة تستعرض لكم “هبة بريس” ابرز الأحداث التي تراهن عليها الرياضة المغربية لمواصلة الإشعاع القاري والعالمي.

– بطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال بمصر

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 26 والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير عن وقوع المنتخب المغربي في مجموعة قوية , تضم كلا من الجزائر والغابون وليبيا, حيث يستمر الأمل معلقا في تحقيق مفاجأة سارة والتتويج بهذا اللقب الذي ظل مستعصيا على النخبة الوطنية, ليبقى أفضل انجاز في تاريخ مشاركات الأسود هو برونية نسخة 2006 على حساب أنغولا.

– المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة يطمح لبلوغ “مونديال كولومبيا 2024”

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، تجمعا إعداديا ، بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، استعدادا لمباراتي ذهاب وإياب الدور الرابع والأخير من إقصائيات المنطقة الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم كولومبيا 2024، أمام نظيره الإثيوبي, حيث يسعى المنتخب لحجز مقعد في العرس الكروي العالمي, وبالتالي التأكيد على التطور الذي وصلت له كرة القدم المغربية خصوصا في العقد الأخير.

– المنتخب الأول ورهان التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا بساحل العاج.

لا يختلف محللان أو خبيران على أن منتخب المغرب لكرة القدم هو المرشح الأوفر حظا للظفر بلقب نسخة 2023 من كأس أفريقيا التي تقام بساحل العاج، وخاصة بعد إنجازه التاريخي بحلوله رابعا في مونديال قطر 2022, لكن العارف بخبايا الكرة الافريقية سيؤكد أن المهمة صعبة في بطولة لا تعترف بالترتيب العالمي ولا المستوى التقني, حيث دائما ما كانت تتحفنا بمفاجأت كبيرة حتى صار من الصعب التكهن بالبطل الى غاية اجراء مباريات الربع والتعرف على منتخبات المربع الذهبي.

ويلعب منتخب “أسود الأطلس” في المجموعة السادسة إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

– منتخب الفوتسال يطمح للحفاظ على لقبه القاري في “الكان”.

يدخل المنتخب الوطني للفوتصال سنة 2024 وعينه على تأكيد سطوته على الكرة الافريقية والعالمية, والدفاع عن اخر نسختين لعبهما في كأس إفريقيا, بعدما لقبه القاري الثاني على التوالي بعد تفوقه الكبير بخماسية نظيفة على نظيره المصري في نهائي النسخة السادسة لكأس أفريقيا، التي أقيمت بمدينة العيون المغربية.

– أولمبياد باريس 2024

يعلق الجمهور المغربي أماله على كل من الأبطال البقالي والمرضي وكردادي من أجل رفع راية المغرب في الرياضات الفردية خلال أولمبياد باريس الصيف المقبل, فيما يسجل المنتخب الأولمبي عودته إلى الأولمبياد بعد غيابه عن دورتي ريو ديجانيرو وطوكيو, فهل يفعلها الأشبال ويحققون الانجاز المنتضر ؟

– الوداد الرياضي ونهضة بركان يحملان مشعل الأندية الوطنية في المنافسات القارية

يواصل ممثلا المغرب في المنافسات القارية سعيهما لبلوغ أدوار متقدمة في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية , حيث يسعى الوداد لتدارك نزيف النقاط وتحقيق ريمونتادا تؤهله لدور الربع , فيما تبدو مهمة نهضة بركان سهلة لبلوغ ذات الدور من كأس الكاف.

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