بركان .. توقيف شخصين متورطين بسرقة محل لبيع الهواتف

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثانية ببركان من إيقاف شخصان يشتبه تورطهما في قضية سرقة محل لبيع الهواتف الذكية، وحجز واسترجاع حوالي 32 هاتفا مسروقا.

وبفضل الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن ببركان فور إبلاغها بالواقعة،حامت الشكوك حول أحد الاشخاص( ع.ب) البالغ من العمر 31 سنة من ذوي السوابق، الذي تم وضعه تحت المراقبة الأمنية، وبعد نصب كمين له، تم ايقافه وحجز المسروقات، وبعد اخضاعه لبحث معمق اعترف بمشاركة أحد الأشخاص(ي.ط) بمدينة السعيدية البالغ من العمر 30 سنة وبحوزته بعض الهواتف المسروقة.

وقد جرى وضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة من أجل اامنسوب إليهما.

وهذا، وتعود سيناريو الواقعة ليوم 26 دجنبر 2023، لما تعرض محل لبيع الهواتف للسرقة، بأحد أزقة حي الطحطاحة، حيث تفاجأ صاحب المحل عند وصوله لمحله التجاري، بأن وجد الباب الخلفي لمحله التجاري مكسر، إكتشف بعدها أنه تعرض لعملية سرقة، تضمنت هواتف نقالة قدرت قيمة المسروقات ب 15 مليون سنتيم.

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