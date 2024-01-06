بالفيديو: منع إطعام الطيور والحيوانات يثير سخط واستياء البيضاويين

أثار قرار منع إطعام الطيور والحيوانات الضالة سخط واستياء ساكنة مدينة الدار البيضاء وزوارها.

ووضعت جماعة الدار البيضاء، لافتة وسط ساحة محمد الخامس، حذرت من خلال المواطنين من اطعام الطيور والحيوانات.

وتسبب قرار الجماعة، في استياء وغضب فعاليات جمعوية وحقوقية معتبرين القرار جريمة في حق الحيوانت واساءة لصورة المدينة والبلاد حقوقيا.

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