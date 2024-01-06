بالفيديو: حريق يأتي على سوق “ولد مينة” بالدار البيضاء

2024-01-06 / 16:17
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هبة بريس - البيضاء

اندلع حريق مهول صباح يومه السبت، بسوق السعادة المعروف بـ”سوق مينة” بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء.

وحسب شهود عيان، فقد شب الحريق بشكل مفاجئ داخل أحد المحلات قبل أن يندلع بالمحلات المجاورة مخلفا خسائر مادية مهمة.

وأضاف ذات الشهود، أن عناصر الوقاية المدنية والمصالح المعنية حلوا على عجل بعين المكان، حيث تم إخماد الحريق وفتح تحقيق للكشف عن أسبابه.

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