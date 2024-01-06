الإمارات.. تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزيرا للشباب

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم السبت، تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزير الدولة للشباب.

وأوضح حساب الشيخ محمد بن راشد في منصة “إكس” أن قرار التعيين جاء بفضل إنجازات النيادي العلمية.

وجاء في المنشور: “سلطان رائد فضاء .. وحاصل على الدكتوراة .. وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء.. وخدم البشرية في المجال العلمي .. وأول عربي يمشي في الفضاء، وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر .. وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب .. وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم”.

وبحسب البيان المنشور، سيستمر سلطان النيادي في مهامه العلمية والفضائية، إضافة إلى المنصب الجديد.

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