علاكوش: يجب توقيف التوقيفات التي طالت رجال ونساء التعليم

هبة بريس - الرباط

أكدت مصادر نقابية لهبة بريس، أن اللجنة المشتركة، أنهت أمس الجمعة التدقيق في مواد النظام الأساسي الذي ينسخ مرسوم 6 اكتوبر 2023، وسيتم تنظيميا تقاسم مضامين مشروع مرسوم النظام الأساسي و كل مستجدات الحوار القطاعي يوم الأحد 7 يناير 2024.

يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أكد على أن نقابته استفسرت اللجنة الحكومية عن سبب التوقيفات التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، مطالبا الوزارة الوصية على القطاع بضرورة توقيفها للمساعدة على انجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته، مشيرة أنها ستتواصل مع كافة المسؤولين الجهويين والإقليمين لمناقشة حالات التوقيف هاته.

هذا، وكانت العديد من المديريات الاقليمية للتعليم، قد باشرت الإجراءات العملية المتعلقة بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق رجال ونساء التعليم المتغيبين طبقا لمضامين الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه.

ودعت المديريات الاقليمية المذكورة في التعامل مع هذا المعطى، بالتقيد بالإجراءات التالية:

1- إرسال رسالة الاعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي.

2- إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم.

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