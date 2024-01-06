شركة صينية تستثمر حوالي 3.5 مليار درهم بمصنع ضخم في الناظور

هبة بريس - القسم الاقتصادي

باستثمار يناهز 3.5 مليار درهم، تستعد شركة “أيولون” الصينية”، لافتتاح مصنع لإنتاج شفرات توربينات الرياح، بمدينة الناظور.

الشركة الصينية المتخصصة في مجال تصنيع شفرات توربينات الرياح، تعتزم افتتاح مصنعها الجديد في الـ 24 يناير الجاري، بمنطقة التسريع الصناعي بميناء الناظور غرب المتوسط.

وشيدت الشركة الصينية مشروعها على مساحة 50 هكتارا، وسيوظف أزيد من 3300 شخص، ويتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 600 مجموعة من الشفرات والتي ستغطي حاجيات السوق الوطنية والأوروبية والأفريقية والشرق الأوسط، بايرادات ستتجاو 6 ملايير درهم.

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